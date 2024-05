Remedy Entertainment liet in 2021 al weten dat zij bezig waren met een spin-off van Control, die voorlopig onder de naam ‘Codename Condor’ door het leven gaat. Je zou denken dat de Finse ontwikkelaar inmiddels lekker opschiet met de multiplayer-titel, maar dat is niet het geval.

Remedy heeft met het bekendmaken van de kwartaalcijfers ook medegedeeld hoe het ervoor staat met Codename Condor. De multiplayer-titel is pas sinds kort in volledige productie gegaan, zo blijkt nu.

Er is wel al aan de game gewerkt, maar dat waren vooral concept ideeën. Nu gaat het echte werk dus beginnen en dus duurt het nog wel even voordat we iets van de game zullen zien. Hetzelfde gaat op voor de remake van Max Payne en Max Payne 2 die ook nu pas in productie gaan.