Dat de skategames onder de Tony Hawk noemer nog steeds immens populair zijn, bewees de remake van Pro Skater 1 en 2 die enkele jaren geleden in de winkelrekken belandde. Nu blijkt uit dit filmpje van videogamehistoricus Liam Robertson dat ontwikkelaar Vicarious Visions heel graag ook een remake van Pro Skater 3 en 4 in elkaar wilde steken.

Het project is echter nooit helemaal van de grond geraakt omdat Vicarious Visions opgeslorpt werd door Activision… en die uitgever de studio liever inzette als ondersteunend team voor de Call of Duty-games. Een andere ontwikkelaar werd gezocht, maar niet gevonden. Toch jammer dat op deze manier het talent van een gekende studio ietwat verloren gaat.

“That was the plan, even up until the release date of [1 and 2]. We were doing 3 and 4, and then Vicarious got kind of absorbed, and then they were looking for other developers, and then it was over.”

“The truth of it is [Activision] were trying to find somebody to do 3 and 4 but they just didn’t really trust anyone the way they did Vicarious.”