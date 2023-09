Als je de pc-versie van Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 wilt kopen, kun je dat momenteel alleen via de Epic Games Store doen. Volgende week komt daar echter verandering in, want de titel zal dan ook via Steam aangeboden worden.

Niet elke pc-gamer is een fan van de Epic Games Store, dus het is goed denkbaar dat deze groep gamers om principiële redenen Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 niet heeft gekocht, ondanks de wens om de games te spelen. Vanaf 3 oktober is dit ‘probleem’ opgelost, want vanaf die datum is het skateboardspel van Activision ook beschikbaar op Steam.

Er zullen twee edities beschikbaar komen: de standaardversie en de Digital Deluxe Edition. De laatstgenoemde versie bevat de volgende extra’s: