Reviewed | Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (Switch) – Vorig jaar bracht Activision de eerste twee Tony Hawk’s Pro Skater games terug en in onze review waren we lovend over deze heruitgave. De ontwikkelaar had de ziel van weleer weten te behouden en dat in een visueel modern jasje gegoten wat er indrukwekkend uitzag. Ook de gameplay vertaalde zich goed naar hedendaagse standaard zonder het klassieke gevoel uit het oog te verliezen. We kunnen nog lang door orakelen over deze heruitgave, maar dat is onnodig. Check onze review van toen voor alle specifieke details. Nu is het tijd voor de Nintendo Switch port van deze uitgave, die we in de afgelopen weken onder handen hebben genomen.

Fantastische gameplay

Gezien de oorspronkelijke remake een uitstekende compilatie van de originele twee games was, is het vooral de vraag in hoeverre dat tot z’n recht komt op het systeem van Nintendo. Gezien het een rechtstreekse port betreft is er inhoudelijks niets veranderd, dus alle gamers op de Nintendo Switch die destijds buiten de boot vielen krijgen nu met enige vertraging alsnog de kans om deze topper te spelen. Als het puur op de gameplay aankomt kunnen we er kort over zijn, dat is een no-brainer. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 is een absolute topgame die bij de wat oudere gamers onder ons nostalgische gevoelens zal oproepen.

Het grootste verschil zit hem echter in het visuele aspect, zoals wel vaker het geval is met Nintendo Switch ports. Van een hogere resolutie zakken we nu naar een 720p resolutie in de handheld modus en dat ziet er portable prima uit. Als je op je tv speelt, is de game in 1080p te aanschouwen, maar de kwaliteit van de textures is niet bijzonder hoog waardoor het er grafisch niet heel scherp uitziet. Ook lijkt er bij momenten een ietwat vreemde blur rondom de skaters te hangen. Dat oogt wat gek, maar went gelukkig vrij snel. Speel je de game in split-screen, dan zakt de resolutie per schermdeel nog wat verder, maar de framerate blijft wel gewoon stabiel 30 fps.

Portable Tony Hawk

Vanzelfsprekend hebben we de game zowel op de televisie als portable gespeeld en die laatste geniet toch wel onze voorkeur. Dankzij het kleinere scherm is de grafische stap terug beter te accepteren, want op een grote(re) televisie ziet het er gewoon niet zo mooi uit. Dan merk je ook goed dat 30 frames per seconde eigenlijk helemaal niet zo prettig is. Het is heel onrustig en vervelend voor je ogen. Desalniettemin is de 30 fps in de handheld modus dan weer prima omdat het zeer stabiel is.

In portable opzicht valt dat dus allemaal een stuk meer mee, wat logisch is maar dit komt wel met de kanttekening dat bepaalde letters wel heel erg klein zijn. Met name de challenge omschrijvingen zijn dermate klein dat je goed moet kijken wil je het een beetje fatsoenlijk kunnen lezen. In dat kader had het allemaal wel net ietsje duidelijker gemogen, want het is niet dat er een gebrek aan ruimte is op het scherm. Dit valt allemaal in het niet op het moment dat je gewoon op de televisie speelt, want daarop is het dan wel weer gewoon prima te zien.

Conclusie

Ondanks de grafische downscale en dat er op performance vlak iets is ingeleverd, blijft Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 een zeer genietbare game. De gameplay staat ook in deze versie als een huis en dat was al in de oorspronkelijke uitgave het geval. Er zijn in dat opzicht geen veranderingen aangebracht en dat is prima. Daarnaast is het toch wel verdomd fijn om deze heerlijke klassiekers nu gewoon lekker onderweg te kunnen spelen. Daar leent deze game zich ook uitstekend voor met telkens speelsessies van 2 minuten.