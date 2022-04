Vorig jaar werd het al duidelijk dat Vicarious Visions – de studio achter onder meer Crash Bandicoot N. Sane Trilogy en Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – samengevoegd zou worden met Blizzard. Een enigszins opmerkelijke zet, gezien beide titels zowel commercieel als kritisch zeer succesvol waren. Om één of andere reden zag Activision Blizzard het echter niet meer zitten in de studio.

Het heeft even geduurd, maar de samenvoeging is nu officieel afgerond, aldus Vicarious Visions op Twitter. Vanaf nu zal de studio zich richten op de samenwerking met Blizzard Entertainment en aankomende titels zoals Overwatch 2 en Diablo IV. Vicarious Visions zal wel vanuit hun kantoor in Albany, New York blijven werken. We hoeven voorlopig dus geen nieuwe remakes of remasters van de dames en heren te verwachten, hoewel dat met de aankomende overname van Microsoft natuurlijk weer kan veranderen.