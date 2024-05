Ditmaal geen eindeloze geruchten, maar wat nieuwe informatie dankzij het lekken van het officiële Warhammer 40,000: Space Marine 2 artbook. De grootste onthulling is dat de game een PvP-modus bevat waarin Space Marines het tegen elkaar opnemen. Je kunt uit verschillende klassen kiezen, de vlag van je clan aanpassen en er is een hub level waar je missies selecteert en je personage kunt verbeteren.

Daar blijft het niet bij, want wie de video van het artbook bekijkt ziet ook alle vijanden, levels en eindbazen. Zo weten we nu dat je het niet enkel tegen Tyranids, maar ook tegen Chaos Marines opneemt. Verder kun je alle wapens en voertuigen bekijken. Het is helaas nog even wachten op het eindresultaat. Warhammer 40,000: Space Marine 2 komt op 9 september voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc uit.