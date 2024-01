De games van 2024 | Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Ontwikkelaar Relic Entertainment staat natuurlijk bekend om zijn uitstekende RTS-games zoals de Warhammer 40,000: Dawn of War-series. In 2011 kwam de studio echter onverwachts met Space Marine aanzetten, een third-person shooter met mêlee-gevechten, in het Warhammer 40,000-universum. De game scoorde gemiddeld, maar verkocht uitstekend en wist een trouwe schare fans te verzamelen. Een kleine 2 jaar later: toenmalig uitgever THQ ging failliet, Relic werd door SEGA gekocht en over een vervolg is niet meer gesproken. Tenminste, tot The Game Awards in 2021, waar Warhammer 40,000: Space Marine 2 officieel werd aangekondigd. Dit keer met Saber Interactive als ontwikkelaar en Focus Entertainment als uitgever.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Na de gebeurtenissen in de eerste game kreeg Captain Titus het aan de stok met de Inquisition en werd hij gearresteerd op verdenking van ketterij. Vervolgens werd hij gedegradeerd tot Luitenant en teruggestuurd naar de Ultramarines. Luitenant Titus liet het daar uiteraard niet bij zitten, onderging de erg pijnlijke Rubicon Primaris-procedure en is nu een Primaris Space Marine (groter, sterker en sneller dan Space Marines). Het verhaal speelt zich tegen de achtergrond van de Indomitus Crusade af, die het heelal in een allesvernietigende oorlog heeft gestort. Het is aan Luitenant Titus en zijn wapenbroeders Gadriel en Chairon om een invasie van Tyranids, insectachtige aliens die met grote aantallen hun vijanden overspoelen, te stoppen.

Met World War Z heeft ontwikkelaar Saber laten zien dat er heel wat vijanden tegelijk getoond kunnen worden, dus wordt dezelfde motor gebruikt om de Tyranids in grote getale op je af te sturen. Dit is echter geen shooter waarin je dekking zoekt, maar juist als een tank het slagveld bestormt. Met een uitgebreid arsenaal aan vuurwapens dun je eerst de hordes uit om het vervolgens met je Chainsword af te maken. Mêlee-gevechten zijn niet alleen een laatste redmiddel voor wanneer de vijand je overspoelt, maar ook een essentieel hulpmiddel om je pantser op peil te houden. Net zoals in Evil Dead: The Game bestaat het vechtsysteem uit simpele ontwijk- en pareerbewegingen, die eindigen in brutale executies. Hoe sterker de vijand, hoe meer je pantser herstelt bij een succesvolle executie.

Voorlopige verwachting: Afgelopen zomer pakte uitgever Focus met uitgebreide gameplay beelden flink uit en die hebben indruk gemaakt. Na World War Z en Evil Dead: The Game heeft Saber Interactive behoorlijk wat ervaring in dit genre opgedaan en ook grafisch is het een spektakel om naar te kijken. Echter is dat een momentopname. De uitdaging is om repetitiviteit te voorkomen en het is nog niet duidelijk hoe Saber dat wil aanpakken. Tot dusver hebben we slechts een aantal locaties gezien en hoe gaaf de gameplay er ook uitziet, tijdens een langere campagne is variatie de sleutel tot succes. De game had eind 2023 uit moeten komen, maar is onlangs een behoorlijke tijd uitgesteld. Laten we hopen dat die extra tijd van Warhammer 40,000: Space Marine 2 de game maakt waar fans al zolang op zitten te wachten.