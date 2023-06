Warhammer 40,000: Space Marine 2 is inmiddels al lange tijd in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Hoewel een releasedatum nog niet bekend is, zal de titel dit jaar verschijnen zo heeft uitgever Focus Entertainment bekendgemaakt.

Ook is er een nieuwe trailer uitgebracht, die meer van de actie laat zien. Tevens is aangekondigd dat de game over coöp ondersteuning beschikt, wat wel uit de trailer blijkt en dat is een welkome feature, gezien dat schitterde in afwezigheid in het vorige deel.

Het is in de game mogelijk de volledige campagne in je eentje te doorlopen met AI gestuurde companions, maar ook kun je met twee anderen samenspelen. Het is aan jou.