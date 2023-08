Gamescom mag dan voorbij zijn, Focus Entertainment wil nog graag twee van hun titels extra in de schijnwerpers zetten. De uitgever gaat namelijk zeer binnenkort nieuwe gameplay video’s presenteren van Warhammer 40,000: Space Marine 2 en Banishers: Ghosts of New Eden.

Morgen kun je van de eerder genoemde titels nieuwe gameplay beelden verwachten. De onthulling zal plaatsvinden om 18:00 uur op het YouTube-kanaal van Focus Entertainment.

Voor beide spellen geldt dat ze nog dit jaar zullen worden uitgebracht. Warhammer 40,000: Space Marine 2 staat gepland voor aankomende winter 2023, terwijl Banishers: Ghosts of New Eden op 7 november verschijnt. Deze games worden uitgebracht voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.