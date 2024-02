Het nieuwste actie-RPG-avontuur uit de stal van ontwikkelaar DON’T NOD is nu beschikbaar op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Banishers: Ghosts of New Eden is een spel dat zich afspeelt in het jaar 1695 en het verhaal volgt van de Banishers Antea en Red. Om de release te vieren heeft de ontwikkelaar een nieuwe trailer uitgebracht.

De meningen lopen uiteen, zoals je kunt lezen in ons eerdere bericht, maar over het algemeen zijn de reviews positief. Ook wij waren onder de indruk van het spel; in onze review van Banishers: Ghosts of New Eden kun je lezen waarom we het een 8 hebben gegeven en waarom het de moeite waard is.

Je kunt de launch trailer van Banishers: Ghosts of New Eden hieronder bekijken.