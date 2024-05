Banishers: Ghosts of New Eden bracht het treurige en emotionele verhaal van Red en Antea naar ons scherm en de game wist destijds goede scores binnen te harken. Wij waren ook tevreden met het resultaat in onze review en de game heeft zeker potentie om tot een franchise uit te groeien. Wie nog twijfelt over deze titel, kan de game nu gratis uitproberen.

Ontwikkelaar Don’t Nod heeft namelijk een demo uitgebracht op alle beschikbare platformen. In deze demo krijg je de kans om de eerste missie te spelen en kan je dus kennismaken met de geliefden Antea en Red, alsook de gameplay. Mocht je de game daarna aanschaffen, dan zal jouw progressie van de demo worden meegenomen naar de volledige ervaring.