Banishers: Ghosts of New Eden is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Met deze release verliep gisteren het embargo op de reviews en in onze publicatie heb je kunnen lezen dat we de game erg waarderen.

Het verhaal, de setting, maar ook de gameplay en personages presenteren een boeiend geheel. Als je benieuwd bent naar de review, klik dan hier. Met het verlopen van het embargo op de reviews hebben we een overzicht van cijfers die wereldwijd aan de game gegeven worden.

Het hoogste cijfer is momenteel een indrukwekkende 10, maar ook zijn er lagere cijfers als een 6 uitgedeeld.