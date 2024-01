In aanloop naar de release van Banishers: Ghosts of New Eden heeft DON’T NOD al wat trailers uitgebracht in de afgelopen weken. Ditmaal zijn de stemartiesten van de hoofdpersonages in Banishers aan het woord in de nieuwste trailers om meer te vertellen over hun personages.

Volgens stemacteur Russ Bain is Red een krijger die wel van vechten af weet, maar ook een bepaalde zachtheid in zijn karakter heeft. Antea daarentegen is volgens stemactrice Amaka Okafor iemand die haar emoties niet graag laat doorschemeren. Okafor zegt ook een deel van haarzelf terug te zien in het personage.

Banishers: Ghosts of New Eden is vanaf 13 februari beschikbaar voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. Je kunt de trailers hieronder bekijken.