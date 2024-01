Focus Entertainment heeft deze maand Banishers: Ghosts of New Eden al meerdere keren laten zien. Niet zo vreemd, aangezien de game op 13 februari aanstaande verschijnt. We weten inmiddels dat het maken van keuzes een grote invloed zal hebben en dat jij moet beslissen wie er wel en niet blijft leven. Dit staat nogmaals centraal in de nieuwe story trailer.

Hierin krijgen we duidelijk te zien wat er gebeurt tussen de geliefden Red en Antea. Zij legt het loodje nadat ze Red wil helpen van een kwaadaardige geest af te komen. Red krijgt de keuze voorgelegd om Antea terug te brengen uit de dood, maar is hij bereid de prijs hiervoor te betalen?

In de trailer zien we veel verschillende personages voorbijkomen, veel actie en een hoop spektakel. Kortom: zeker even kijken als je geïnteresseerd bent in Banishers: Ghosts of New Eden.