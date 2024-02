Op nieuwjaarsdag verscheen hier op PlaySense een artikel over Banishers: Ghosts of New Eden, die later deze maand zal verschijnen. Aangezien de release steeds dichterbij komt, krijgen we om de haverklap wat van de game te zien.

Na een trailer waarin de stemacteurs hun personages in het zonnetje zetten, heeft DON’T NOD nu de gameplay verder in de schijnwerpers geplaatst. Het ziet er goed uit, dus check het hieronder.

Vanaf 13 februari kan jij zelf op avontuur, want dan verschijnt Banishers: Ghosts of New Eden voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.