De games van 2024 | Banishers: Ghost of New Eden – De Franse ontwikkelaar DON’T NOD is het meest bekend van de op keuzes gebaseerde verhaalgame Life is Strange. De ontwikkelaar heeft echter ook actie-avontuur/RPG games ontwikkeld, zoals Remember Me en Vampyr. Het succes van die laatste game resulteerde in een nieuwe deal met Focus Entertainment om een nieuwe game te ontwikkelen. Dit is uiteindelijk het in 2022 aangekondigde Banishers: Ghosts of New Eden geworden, waarmee de studio de actie-geörienteerde gamplay lijkt te willen combineren met de impactvolle keuzes met grote consequenties, zoals we dat ook in Life is Strange zagen. Banishers: Ghosts of New Eden komt binnenkort al uit, daarom nemen we een dieper kijkje naar wat we nu eigenlijk mogen verwachten van deze titel.

Banishers: Ghosts of New Eden – Het spel speelt zich af in het jaar 1695 in het plaatsje New Eden, gelegen in Noord-Amerika. Je kruipt in de huid van het koppel Antea Duarte en Red mac Raith, die niet alleen de liefde voor elkaar delen, maar ook het feit dat ze beide Banishers (geestjagers) zijn. Het gaat echter mis wanneer Antea zelf in een geest verandert, want dat brengt een moreel dilemma met zich mee. Hoe ga je immers om met iets wat je tracht te bestrijden? Aan jou de taak om een manier te vinden om Antea te bevrijden van haar lot als geest, wat je op een boeiend avontuur moet zetten.

Om je doel te vervullen, zal je je een weg moeten banen door de diverse omgevingen van New Eden en de kwaadaardige bovennatuurlijke wezens moeten verslaan die je pad versperren. Om jezelf te beschermen, heb je natuurlijk diverse wapens en uitrustingen tot je beschikking. Ook zul je magie en spirituele krachten kunnen vrijspelen door middel van een uitgebreide skill tree. Daarnaast zul je tijdens gevechten wanneer je maar wilt van Antea naar Red kunnen veranderen en vice versa. Deze wisselwerking en het grote aantal skills beloven gevarieerde gevechten en de mogelijkheid om je eigen stijl te ontdekken en ontwikkelen.

Voorlopige verwachting: Wanneer het op keuzes en impact aankomt in games, weet je dat een DON’T NOD game nooit inconsequentieel zal zijn. De keuzes die jij maakt hebben daadwerkelijk invloed op personages en de wereld om je heen, en dat is een goed vooruitzicht. Een goed verhaal lijkt bijna gegarandeerd en als we de laatste beelden mogen geloven, zal de actie gameplay genoeg vermaak weten te bieden. Gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten, want Banishers: Ghosts of New Eden is al vanaf 13 februari 2024 beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.