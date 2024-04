Madison wist in het verleden op een gewone televisie al menig gamer de stuipen op het lijf te jagen en hoopt daar later deze week nog een schep bovenop te doen. Op 2 mei verschijnt namelijk de VR-versie, die met indrukwekkende 3D-audio en levensechte tactile haptic controls spelers nóg meer in de gamewereld wilt plaatsen.

We kunnen dan wel met technische termen goochelen, maar het ziet ernaar uit dat je deze gewoon wil beleven met de PlayStation VR2 op je hoofd. Naast de aanpassingen die een VR-versie logischerwijs met zich meebrengt, belooft Madison VR ook grafisch een pak sterker uit de hoek te komen dan het op dat vlak eerder teleurstellende origineel.

De onderstaande trailer hoopt je alvast warm te maken voor Madison VR.