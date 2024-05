De maand mei is aangebroken en natuurlijk verschijnen er ook deze maand weer nieuwe games. Het is wat rustiger dan de afgelopen maanden omdat we richting de zomer gaan, maar desalniettemin staan er zeker interessante titels op het programma. Wat te denken van Hellblade 2, of EA Sports F1 24?

Hieronder op een rijtje alle bevestigde games voor de maand mei, al komen er natuurlijk nog meer titels uit. Dit zijn voornamelijk de wat kleinere games en we raden je aan zeker de digitale verkoopplatformen in de gaten te houden voor alle aanvullende releases de komende weken.

Week van 3 mei

El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster (Switch)

Sea of Thieves (PS5)

MotoGP 24 (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Endless Ocean Luminous (Switch)

Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Week van 10 mei

V Rising (PS5/Pc)

Week van 17 mei

Braid: Anniversary Edition (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Biomutant (Switch)

Homeworld 3 (Pc)

Week van 24 mei

Senua’s Saga: Hellblade II (XSX/Pc)

Paper Mario: The Thousand-Year Door (Switch)

System Shock (PS4/PS5/XO/XSX)

Week van 31 mei

F1 24 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Zitten er nog games bij die jij gaat halen? Laat het hieronder weten!