Vorige maand kwam Banishers: Ghosts of New Eden uit, de nieuwste game van Don’t Nod. Deze titel werd uitstekend ontvangen door de pers en ook onze Nico was erg te spreken over dit spel. Als het aan de ontwikkelaar ligt zal deze titel het begin zijn van een nieuwe franchise.

Narrative director Stéphane Beauverger heeft tegenover MP1st laten weten dat de studio games probeert te maken die deel uitmaken van een groter geheel. Dat is dus ook het geval met Banishers: Ghosts of New Eden.

“We always consider our games as the first step of a franchise. As a Narrative director, it is part of my job to think ahead about future possible games taking place in the same universe. But such decisions are not made only by creative teams, more teams are included in the process.”

Aangezien deze titel goed scoorde is de kans groot dat we meer van deze game en eventuele spin-offs gaan zien, tenminste als dit succes zich ook weet te vertalen naar de verkoopcijfers. Helaas weten we de exacte cijfers niet. Het enige waar we van op de hoogte zijn, is hoeveel keer Banishers: Ghosts of New Eden is verkocht op Steam. Dat zijn op het moment 70.030 digitale exemplaren. De game kwam echter ook uit op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.