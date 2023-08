Het regende aankondigingen en updates tijdens Gamescom Opening Night Live afgelopen week. Op de vloeren van het conferentiecentrum waar gamescom plaatsvond, kregen gamers voorproefjes van aankomende games, waaronder Saber Interactive’s Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Dankzij GameRiot kunnen we maar liefst 14 minuten aan nieuwe gameplay aanschouwen. In de gameplay video krijgen we de Space Marines in gevecht te zien met de Tyranids.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 zal worden uitgebracht in de winter 2023. Het spel zal beschikbaar zijn voor de PS5, Xbox Series X|S en pc.