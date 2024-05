Volgende maand is het dan eindelijk zover: Luigi’s Mansion 2 wordt uitgebracht in HD op de Nintendo Switch. Ter voorbereiding op de lancering heeft Nintendo een video vrijgegeven van de openingscene van de game.

Het originele Luigi’s Mansion 2 werd in 2013 uitgebracht voor de 3DS en was onder andere in de Verenigde Staten bekend onder de naam Luigi’s Mansion Dark Moon. Deze vernieuwde versie voor de Nintendo Switch bevat niet alleen de verhaalmodus, maar ook de multiplayerfunctionaliteiten van het origineel. In tegenstelling tot de 3DS-versie heb je dit keer echter wel een abonnement op Nintendo’s online service nodig om van de online functies gebruik te kunnen maken.

Luigi’s Mansion 2 HD is verkrijgbaar vanaf 27 juni voor de Nintendo Switch.