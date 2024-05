Sker Ritual liet ons met een eerder dubbel gevoel achter. Enerzijds was de game een aardige Call of Duty: Zombies kloon, waar heel wat plezier aan te beleven valt. Anderzijds kampte het spel met enkele technische problemen en werd het ook nooit méér dan zomaar een Zombies kloon. Fans van de succesformule zullen zich echter prima weten te vermaken.

Ontwikkelaar Wales Interactive wil er nu voor zorgen dat gamers op post blijven. Het hoopt dat te doen met een uit de kluiten gewassen roadmap, die uitpakt met twee kersverse standaardwapens en twee gloednieuwe levels, met de veelbelovende namen House of the Damned en Tides of Terror. Allemaal gratis én in de komende maanden beschikbaar.

Klinkt goed, toch? Wij gaan de nieuwe maps alvast een kans geven.