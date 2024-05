Twee uur, zevenenveertig minuten en vijfenvijftig seconden. Dat is het nieuwe snelheidsrecord voor het uitspelen van The Last of Us in de aartsmoeilijke Grounded modus. Sinds eind vorige week mag full-time Twitch-streamer Anthony Caliber deze opmerkelijke tijd op zijn naam schrijven na een verbluffende run, die je hieronder in zijn geheel kan bekijken.

Caliber slaagde erin om het wereldrecord te behalen door zijn eigen eerdere pogingen tot in de kleinste details te analyseren en zo uit te zoeken waar hij nog tijd kon winnen. Dit deed hij onder andere door de vlammenwerper links te laten liggen én zo lang mogelijk te wachten met het oppakken van loot. Straf en zéker een (gedeeltelijke) kijkbeurt waard!