Een aantal studio’s en grotere bedrijven verkeren in zwaar weer, want onder meer Creative Assembly en Epic Games hebben onlangs mensen de deur moeten wijzen. Naughty Dog zal zich naar verluidt spoedig bij deze lijst gaan voegen. Een rapportage van Kotaku meldt namelijk dat de ontwikkelaar “minstens” 25 mensen op straat gaat zetten.

De mensen in kwestie zijn naar verluidt opdrachtnemers en dus geen medewerkers die in vaste dienst zijn. Onder meer de afdelingen art, production en quality assurance zouden geraakt zijn. De ontslagen zouden onlangs intern gecommuniceerd zijn en de medewerkers zullen volgens de rapportage geen ontslagvergoeding meekrijgen.

Naughty Dog noch Sony hebben gereageerd op het bericht, wat tevens vermeldt dat de multiplayer spin-off van The Last of Us in zwaar weer verkeert.