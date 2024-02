Na jaren van speculatie en geruchten werd de remake van Silent Hill 2 dan eindelijk in oktober van 2022 onthuld en het ziet er naar uit dat we mogelijk dit jaar nog met de horrorgame aan de slag kunnen. Tijdens State of Play werd een combat trailer getoond en nu zijn er wat details opgedoken over de lancering en exclusiviteit.

Het account Resident Evil Central pikte namelijk een afbeelding op in die laatste trailer, die zegt dat Silent Hill 2 gelijktijdig op de PlayStation 5 en pc zal lanceren. Xbox- en Nintendo-gamers zullen minimaal een jaar moeten wachten, want Sony heeft voor die periode console exclusiviteit verworven.

We zullen echter eerst de releasedatum moeten afwachten, voordat we kunnen speculeren over een eventuele release op andere platforms.