De games van 2024 | Silent Hill 2 Remake – Konami is bezig met een soort terugkeer, want dit jaar brengen ze niet alleen Metal Gear Solid Delta: Snake Eater uit, ook komen ze met de remake van Silent Hill 2. Deze titel werd in 2022 eindelijk aangekondigd nadat er al behoorlijk lange tijd geruchten rondgingen. De ontwikkelaar van dienst: Bloober Team, die inmiddels min of meer klaar zou moeten zijn. Deze ontwikkelaar is bekend van andere horrorgames en met hun ervaring in het genre is het een prima keuze om Silent Hill 2 bij ze onder te brengen. Hoewel we al enige tijd niets meer van de game hebben vernomen, komt de titel dit jaar uit en dus geven we er wat aandacht aan.

Silent Hill 2 Remake – Silent Hill 2 verscheen in 2001 voor de PlayStation 2, Xbox en pc. Een game die uitstekend ontvangen werd. Sterker nog, het is de best beoordeelde game in de reeks tot op heden. Daarom is het niet gek dat Konami deze titel heeft uitgekozen om van een remake te voorzien. De game zal trouw blijven aan het origineel, maar uiteraard wel voorzien zijn van moderne graphics, verbeterde audio en diverse gameplay verbeteringen, zodat het anno 2024 goed te spelen valt. In dat opzicht precies wat je van een remake verwacht en de eerste beelden zagen er in ieder geval alvast indrukwekkend uit.

De game verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, maar voor de console van Sony kent de titel wel een paar extra’s. Zo zou de game volop gebruikmaken van 3D audio. Daarnaast worden de haptische feedback en adaptieve triggers ingezet om de gameplay te intensiveren, maar specifieke details daaromtrent moeten nog bekendgemaakt worden. Sterker nog, eigenlijk weten we bar weinig over de remake, behalve dat het de originele game tot in detail zal volgen. Overigens wordt deze titel in de Unreal Engine 5 gemaakt, maar het is wachten tot we meer gaan zien en Konami meer informatie prijsgeeft. Dat zal vast niet lang duren, gezien de game dit jaar moet verschijnen.

Voorlopige verwachting: Bloober Team heeft met Layers of Fear, The Medium en andere titels bewezen uitstekend uit de voeten te kunnen met horrorgames. Konami is bovendien ook niet op z’n achterhoofd gevallen en schakelt een ontwikkelaar in die de naam van Silent Hill weer op de kaart moet zetten. Dat de keuze daarom op Bloober Team is gevallen, is niet gek. De eerste beelden, ook al is het summier, zagen er meer dan prima uit en het is tof om deze klassieker van weleer weer opnieuw te kunnen gaan spelen. De verwachting is dat we een redelijk traditionele remake krijgen die het bronmateriaal goed volgt en dat is voldoende om ons warm te maken voor deze titel.