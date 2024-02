Tijdens de laatste State of Play uitzending passeerde een nieuwe trailer voor de Silent Hill 2 Remake de revue. Fans van het origineel zagen in het filmpje vooral redenen tot bezorgdheid, omdat de teaser zich wel erg focuste op gevechten en andere confrontaties. Niet bepaald conform de spirit van het ondertussen tot klassieker uitgeroepen origineel.

Nu blijkt dat ook ontwikkelaar Bloober Team ontevreden is met de trailer. In een interview met inwestyc.tv – dat ondertussen offline gehaald is – heeft CEO Piotr Babieno de verantwoordelijkheid voor de promo doorgeschoven naar uitgever Konami en benadrukt dat de opgevoerde sfeer niet overeenkomt met het resultaat dat Bloober Team voor ogen heeft.

“We [Bloober Team] are not responsible for marketing. Our partner [Konami] is entirely responsible for this. This is neither the spirit of what once was nor the spirit of what we are creating now.”