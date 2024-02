Bloober Team is al enige tijd bezig met de remake van Silent Hill 2, die dit jaar moet verschijnen. We kregen weliswaar een nieuwe trailer te zien tijdens de recente State of Play, maar het ontbreekt de game nog altijd aan een concrete releasedatum.

Het ziet er naar uit dat het niet al te lang meer wachten is tot we daar meer over horen. Motoi Okamoto, Konami producer, heeft in een interview met Famitsu aangegeven dat de ontwikkeling momenteel in de laatste fase verkeert. Over een specifieke releasedatum kon hij helaas niet concreet zijn.

“We are at the final stage of development. Unfortunately, there is little I can tell you at this point. As a game, you can imagine Silent Hill 2 is the same as everyone imagines, and is easy to play in modern times, and can be enjoyed with beautiful visuals that look like a direct form of memory correction”

Uit de omschrijving van Okamoto blijkt ook dat Bloober Team erg trouw blijft aan het origineel en vooral aanpassingen aanbrengt op het gebied waar dat echt nodig is voor de huidige standaard. Iets wat eerder al door de ontwikkelaar werd aangegeven. Dus spelers van het origineel zullen met deze game vooral een nostalgische trip gaan ervaren.

Terwijl we op de releasedatum wachten kunnen we wel met Silent Hill: The Short Message aan de slag, die recent werd uitgebracht.