Hoewel we een nieuwe Silent Hill 2 Remake trailer tijdens de meest recente State of Play kregen te zien, is er nog altijd aan geen releasedatum bekendgemaakt. Eerder liet Konami wel al weten dat de ontwikkeling momenteel in de laatste fase verkeert. Nu bereikt ons het nieuws dat de game in Zuid-Korea van een classificering is voorzien.

Normaliter houdt dat in dat een releasedatum niet lang meer op zich laat wachten. Wel weten we dat de Silent Hill 2 Remake gelijktijdig op de PlayStation 5 en pc lanceert. Sony heeft namelijk voor één jaar exclusiviteit afgekocht. In ons “De games van 2024“-overzicht hebben we alle informatie over de game voor jullie op een rijtje gezet.