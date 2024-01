De remake van Silent Hill 2 werd in 2022 aangekondigd en sinds die aankondiging hebben we nauwelijks iets van de game vernomen. Begin dit jaar werd echter duidelijk dat de game ergens dit jaar zou moeten verschijnen, maar het is nog altijd wachten op een releasedatum.

We kunnen nu wel met Silent Hill: The Short Message aan de slag, wat ons zoet moet houden tot de remake van Silent Hill 2 uitkomt. Tijdens State of Play werd ook van deze game een trailer getoond, maar de releasedatum is nog altijd in nevelen gehuld.

Bekijk de nieuwe trailer hieronder en zodra de releasedatum aangekondigd wordt lees je het natuurlijk hier. Silent Hill 2 Remake is in ontwikkeling voor de PlayStation 5 en pc.