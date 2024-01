De radiostilte rond de Silent Hill 2 remake blijft voorlopig duren. Ontwikkelaar Bloober Team liet eind november nog weten dat de ontwikkeling op schema ligt, maar dat uitgever Konami verder moet communiceren over een definitieve releasedatum. De game zou zelfs bijna af zijn, aangezien het ernaar uitziet dat Bloober Team zich al aan het focussen is op een nieuw project.

Terwijl een kleine groep mensen de Silent Hill 2 remake polijst en afwerkt, zou het merendeel van de studio al met hun volgende game bezig zijn. Dit is mogelijk hun aangekondigde samenwerking met Skybound, de eigenaar van de The Walking Dead IP. Een Bloober Team Walking Dead-game behoort dus tot de mogelijkheden, al zouden we toch graag eerst Silent Hill 2 zien verschijnen.

“What this means for Silent Hill is that most likely Silent Hill 2 Remake is basically feature complete and just in its polishing phase now. Most Bloober employees have been moved to other projects while a skeleton crew focuses on polish, fixing bugs, adjustments, game is most likely being actively play tested, etc. So while the release is up to Konami and not Bloober, the game is very much on track to release this year if Konami wants it to be.”