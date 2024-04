Toen Silent Hill 2 in oktober 2022 werd aangekondigd, kregen we voor het eerst een blik op de remake-versie van het hoofdpersonage James Sunderland. Op die eerste trailer kwamen enkele reacties van fans die terecht opmerkten dat het personage er te oud uitzag voor de leeftijd die hij zou moeten hebben, namelijk 29 jaar.

In een interview met IGN liet producer Motoi Okamoto weten dat het er ouder laten uitzien van het hoofdpersonage geen fout was maar een bewuste keuze. Het lijkt er echter op dat Konami en Bloober Team toch naar de fans hebben geluisterd en James een jongere look hebben gegeven.

Dit hebben fans ontdekt aan de hand van een nieuwe screenshot die aan de Steam Database is toegevoegd. Hieronder zie je een afbeelding van X-gebruiker RinoTheBouncer waarin je van boven naar beneden de versies van James’ model uit 2024, 2022 en 2002 kunt zien.