De remake van Silent Hill 2 werd een hele tijd geleden met het nodige trompetgeschal aangekondigd, maar daarna bleef het – occasionele geruchten even buiten beschouwing gelaten – eerder stil omtrent de game. Zo stil zelfs dat de community vragen begon te stellen over de huidige stand van zaken.

Om iedereen die interesse in de game heeft een update te geven, heeft ontwikkelaar Bloober Team op X een bericht doen uitgaan om te melden dat de ontwikkeling voorspoedig gaat, maar dat het niet aan hen is om de communicatiemomenten te kiezen. Die bal ligt bij uitgever Konami.

Het is dus aan Konami om de juiste PR-momenten te kiezen en te bepalen wanneer de titel in de winkelrekken zal belanden. Hopelijk weten we snel meer.

“Konami is the publisher of the game and communication is definitely part of their job.”