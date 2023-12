Bloober Team heeft reeds verschillende horrorgames gemaakt en in samenwerking met Konami is deze ontwikkelaar nu bezig met de remake van Silent Hill 2. Daar zal het niet bij blijven, want de studio heeft aangekondigd dat ze een partnerschap aan zijn gegaan met Skybound Entertainment.

De game heeft op dit moment als codenaam ‘R’ en moet ergens in 2025 verschijnen (als onderdeel van hun strategie tot en met 2027). Wat het gaat worden is niet bekend, maar gezien Skybound eigenaar is van IP’s als The Walking Dead en The Invincible – die ook genoemd worden in het persbericht – is het niet gek om te denken dat Bloober Team hier iets mee gaat doen.

Bloober Team is bekend met horrorgames, dus een game rondom The Walking Dead lijkt de meest logische keuze. Met name omdat The Walking Destinies niet al te best uit de verf kwam. Tot slot zegt het persbericht dat ze hun ‘horror-knowhow’ zullen toepassen op de game.