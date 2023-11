In een jaar wat bol staat van de hoogvliegers, zijn er inmiddels ook een aantal waanzinnig slechte games uitgekomen. The Lord of the Rings: Gollum kon geen potten breken en ook Skull Island: Rise of Kong zag er op z’n best hilarisch slecht uit.

Maar er loert nog een uitdager voor de titel “slechtste game van het jaar”. The Walking Dead: Destinies is namelijk uitgekomen en de onderstaande beelden van de streamer Hollow liegen er niet om: brakke animaties, amateuristische cutsc√®nes en het gebrek aan een sterke gameplay loop, deze game heeft het allemaal.

Ook op X gaan de spelers los en GmanLives gaat zelfs zo ver door te zeggen dat The Walking Dead: Destinies een “uitgebreide grap” is van de ontwikkelaars.

https://www.youtube.com/watch?v=zfizDjuVvq8