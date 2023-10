Waar veel mensen nog met veel afschuw terugdenken aan de gelicenseerde games van weleer uit de stallen van grote jongens zoals EA, Activision en Ubisoft, is het vandaag de dag niet beter. GameMill Entertainment pakt elke licentie aan die ze kunnen pakken en laat daar een game van maken. Skull Island: Rise of Kong is echter het meest abominabele resultaat wat we in jaren hebben gezien.

Move over Gollum, we hebben een nieuwe slechtste game van 2023 gevonden. Het internet was er als de kippen bij om Skull Island: Rise of Kong om te dopen tot ’s werelds eerste ‘Gollum-like’ en de onderstaande gameplay video bevestigt dit maar weer eens. Het is ronduit bizar dat dit uit de stallen van de Chileense ontwikkelaar IguanaBee komt. Deze studio heeft in een ver verleden de game MonsterBag voor de PlayStation Vita ontwikkeld en die titel werd notabene door Sony zelf uitgegeven.