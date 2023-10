The Lord of the Rings: Gollum heeft op dit moment de titel in handen van de slechtste game van 2023. Het ziet er nu echter naar uit dat er zware concurrentie is verschenen.

Verschillende gamers laten via sociale media weten dat zij alles behalve blij zijn met de game Skull Island: Rise of Kong. De gameplay verloopt stroef en de productiewaarde is bijzonder laag. Het is daarom mogelijk dat deze titel The Lord of the Rings: Gollum van de troon zal stoten.

De twee meest in het oog springende video’s die op social media zijn verschenen kan je hieronder bekijken.

Actual cutscene DO NOT BUY THE NEW KING KONG GAME. IT IS A COMPLETE SCAM pic.twitter.com/6hiCWOSnNc — Rick (@RickDaSquirrel) October 16, 2023

“Gameplay” of Skull Island: Rise of Kong. This costs 40 dollars and is made by people that make low effort shovelware with big IP franchises. The modern LJN pic.twitter.com/YjHqOeoosr — King Kong Perfect Shots (@KongShots) October 16, 2023

Ben je benieuwd hoe alle ‘hoogwaardige’ cutscènes eruitzien of wil je wat langere gameplay checken, bekijk dan de onderstaande video’s.