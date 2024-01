Konami zet behoorlijk in op de Silent Hill franchise. Niet alleen werkt Bloober Team aan de remake van Silent Hill 2, ook zijn er andere projecten binnen deze franchise in ontwikkeling. Eén daarvan was Silent Hill: The Short Message.

We leggen de nadruk op was, want tijdens State of Play werd er een trailer getoond met afsluitend het bericht dat de game direct is gelanceerd in de PlayStation Store. De game is exclusief voor de PlayStation 5 en het mooiste van alles: het is geheel gratis.

Hieronder een trailer en een korte omschrijving.