Er zijn verschillende games in de Batman: Arkham franchise verschenen, maar als het om virtual reality gaat is er slechts één optie: Batman: Arkham VR. Deze game verscheen jaren terug voor PlayStation VR en nu heeft de Iron Man VR ontwikkelaar Camouflaj een volgende game in dit universum aangekondigd: Batman: Arkham Shadow.

Deze game is aangekondigd als een exclusieve titel voor de Meta Quest 3 en wordt gemaakt in samenwerking met Oculus Studios. De titel staat gepland voor een release tegen het einde van dit jaar en op 7 juni mogen we tijdens de Summer Game Fest showcase de officiële onthulling verwachten.

De omschrijving is kort maar krachtig: