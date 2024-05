PlayStation spelers hebben de luxe gehad om al met het prachtige Ghost of Tsushima aan de slag te mogen gaan. Binnenkort volgt ook de pc release, waar ongetwijfeld velen op zitten te wachten. Deze versie biedt hetzelfde als de consoleversies, waaronder dus de Legends modus die in cross-play gespeeld kan worden.

Op de PlayStation 5 is er nu een update voor de game uitgebracht en deze voegt ondersteuning voor cross-play tussen de PS5 en pc toe. Prima, ware het niet dat deze update aanvankelijk helaas meer schade berokkende dan oplossingen of verbeteringen bracht.

Spelers meldden namelijk dat de singleplayer ervaring zo goed als niet te spelen was. De game stotterde veel, crashte en bevroor regelmatig gisterenavond. De cross-play update was uiteraard bedoeld voor de Legends multiplayer modus, maar de singleplayer leed daar flink onder.

Ook de multiplayer leek niet helemaal in orde te zijn, zo was er sprake van meer lag. Gelukkig was Sucker Punch er snel bij en gaven ze via X aan dat ze naar een oplossing zouden kijken. Via een update aan hun kant hebben ze de issues weten te verhelpen. Dus mocht je hier last van hebben gehad gisterenavond, weet dat het is opgelost.

“We have resolved a backend issue that was causing gameplay to consistently hitch for players. This does not require a game update, but we recommend restarting your game or console to ensure you have the fix. Please let us know if you encounter any other issues, as we are still actively monitoring the situation.”