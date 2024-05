De saga rondom Sony’s PSN-account op pc lijkt nog steeds voort te duren. Nadat het bedrijf ervan afzag om een PSN-account verplicht te stellen voor de pc-versie van Helldivers 2, werd verwacht dat de 180 landen die uitgesloten waren van het kopen van het spel, Helldivers 2 weer zouden kunnen aanschaffen. Helaas blijkt dit niet het geval te zijn, en het lijkt erop dat mensen uit deze landen ook Ghost of Tsushima niet via conventionele methoden kunnen kopen.

Hoewel het al bekend was dat een PSN-account nodig is om de online Legends-modus te kunnen spelen in Ghost of Tsushima, leek dit geen probleem te vormen voor pc-gamers omdat dit niet nodig was voor de singleplayer. Toch heeft Sony besloten om het spel niet beschikbaar te stellen in meer dan 180 landen.

Het is nog onduidelijk of Sony het spel in de toekomst alsnog wil uitbrengen in deze uitgesloten regio’s. Ghost of Tsushima: Director’s Cut is vanaf 16 mei 2024 beschikbaar voor pc.