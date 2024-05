Uitgever Sony en ontwikkelaar Sucker Punch wisten gamers met Ghost of Tsushima een onvergetelijke openwereldervaring voor te schotelen. Die ervaring maakte niet zo lang geleden de verplaatsing naar pc, waar de titel met meer dan 57.000 spelers op releasedag absoluut een succes genoemd mag worden. En dat succes is sindsdien alleen maar toegenomen.

Ghost of Tsushima heeft inmiddels een mijlpaal van 77.154 spelers bereikt op Steam. Daarmee laat het God of War en Marvel’s Spider-Man Remastered achter zich en wordt het de meest gespeelde singleplayergame van Sony op pc. Enkel Helldivers 2 doet het (heel wat) beter, maar die game kan je in multipayer aanvatten.