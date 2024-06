Special | Ghost of Tsushima: Director’s Cut op pc – Het lijkt nog van gisteren dat we onze special over de pc-versie van Horizon: Forbidden West Complete Edition hebben geschreven. Het mag duidelijk zijn dat Sony nu vol inzet op de pc-markt. Ghost of Tsushima: Director’s Cut is daarbij ook een soort van primeur, want het is de eerste game van Sony studio Sucker Punch die op de pc verschijnt. Voor deze port stonden wederom de getalenteerde koppen van Nixxes aan het roer om een zo goed mogelijke pc-ervaring mogelijk te maken. Na de oorspronkelijke release op de PlayStation 4 en vervolgens de Director’s Cut voor de PlayStation 5, kropen we voor de derde keer in de huid van Jin Sakai om een oordeel te vellen over deze definitieve versie van Ghost of Tsushima.

Op naar het slagveld

Net zoals bij Horizon: Forbidden West Complete Edition lijkt de door ons gebruikte pc niet te voldoen aan de optimale systeemvereisten voor Ghost of Tsushima: Director’s Cut. De ervaring leert ons echter dat we dit best met een korreltje zout mogen nemen; die optimale vereisten worden berekend aan de hand van een 4K-resolutie in tegenstelling tot de 1440p-resolutie die onze monitor kan weergeven. Op het gebied van hardware zijn er aan onze kant geen wijzigingen ten opzichte van Sony’s vorige pc-port en gingen we weer met goede moed aan de slag.

CPU: AMD Ryzen 5800X3D – 3,4Ghz

RAM: 32GB Corsair Vengeance LPX – 3200Mhz

GPU: MSI Radeon 6900XT Gaming Z Trio – 16GB

Moederbord: MSI B550 Gaming Plus

Opslag: WD_Black SN850 1TB, 2TB Crucial MX500

Scherm: LG UltraGear 27GL850 – 1440P, 144hz

Déjà vu

Op het moment dat we wilden beginnen met schrijven viel ons op dat er plots een nieuwe update was voor de game met verbeteringen voor AMD videokaarten. En die update heeft zeker voor verbetering gezorgd. Waar we eerst met alle instellingen op de hoogste stand gemiddeld rond de 70fps uitkwamen was het na deze update plots rond de 100fps met dips richting 80 en uitschieters richting 120. Een ontzettende verbetering dus. Ghost of Tsushima op pc voelt heerlijk soepel aan om te spelen. Gevechten met meerdere Mongoolse soldaten verlopen uiterst vloeiend waarbij de hoge framerate helpt als je perfect getimede counters wil uitvoeren. Een bijzonder lekkere ervaring dus, maar we hebben de top nog niet bereikt.

Nixxes heeft deze port van alle moderne gemakken voorzien. Er is ondersteuning voor AMD’s FSR 3 met frame generation, Nvidia’s DLSS 3 met frame generation én Intels XeSS upscaling technologie. Gezien wij met ons systeem gebruikmaken van AMD hardware was FSR 3 de logische keuze. Met FSR 3 op de ‘quality’ preset en frame generation ingeschakeld kregen we een stabiele 144fps voorgeschoteld, het volledige spectrum van de door ons gebruikte monitor. Nog nooit zag Ghost of Tsushima er voor ons zó vloeiend uit. Het is werkelijk een genot om de game nogmaals op deze manier te kunnen beleven. Met de upscaling ingeschakeld zagen we ook dat het door ons gebruikte systeem wat rustiger aan kon doen. Waar we zonder FSR 3 gewoonweg 100 procent van de GPU aan het benutten waren, was dit met FSR 3 en frame generation ingeschakeld ergens rond de 70 à 80 procent.

Welke laadtijden?

Voor de vorm hebben we Ghost of Tsushima wederom vanaf beide SSD’s in ons systeem gedraaid. De WD_Black SSD is een PCI-E 4.0 SSD die ook geschikt is voor de PlayStation 5, de Crucial SSD is een ouderwets sata-exemplaar. We hebben ontzettend ons best gedaan om verschillen op te merken, maar we hebben geen verschil in laadtijden geconstateerd. Op allebei de SSD’s was de wereld binnen 3 seconden ingeladen en vervolgens kregen we een naadloze ervaring. Qua texture pop-in hebben we ook niks noemenswaardigs waargenomen. Ghost of Tsushima op pc is dus erg goed geoptimaliseerd, maar dat geldt wel pas sinds de laatste update.

Kleine probleempjes

Qua input mag duidelijk zijn dat Ghost of Tsushima een voorkeur heeft voor de DualSense-controller. Naast dat je met die controller natuurlijk extra features krijgt zoals haptische feedback en adaptieve triggers, lijkt de game ook wat preciezer te reageren. Bij pc-games gebruiken wij eigenlijk hoofdzakelijk een Xbox-controller en hoewel de game alleszins speelbaar is daarmee, lijkt het rondbewegen met de DualSense net wat vlotter te gaan. Over de muis en toetsenbord ondersteuning kunnen we vrij kort zijn: heb je ooit een Assassin’s Creed gespeeld met muis en toetsenbord? Dan weet je dat klimmen en klauteren dan alles behalve accuraat aanvoelt. Het lichtpuntje is natuurlijk de muis in het geval dat je met de pijl & boog aan de slag gaat. Kortom: een controller geniet sterk de voorkeur.

Conclusie

Sony en Nixxes mogen van geluk spreken dat we nog net de recente updates mee hebben kunnen nemen in ons oordeel. Met deze updates is Ghost of Tsushima: Director’s Cut op pc wederom een goed verzorgde port. De performance op het door ons gebruikte systeem valt binnen de verwachtingen en met behulp van de diverse upscaling technieken die zijn geïmplementeerd, kan je Ghost of Tsushima op een manier ervaren die op Sony’s consoles simpelweg niet haalbaar is. Dat de game met een DualSense-controller zich beter lijkt te besturen dan met een andere controller is iets wat we voor het eerst hebben gemerkt met een PlayStation-port. Dat was in de voorgaande ports niet aan de orde. Wellicht dat dit nog met een hotfix zal worden aangepakt. Desalniettemin is Ghost of Tsushima: Director’s Cut op pc wederom een prima port.