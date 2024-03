Special | Horizon: Forbidden West Complete Edition op pc – Hoe kon het ook anders? Na de succesvolle lancering van Horizon: Zero Dawn voor pc was het een kwestie van tijd alvorens Sony ook het nieuwste avontuur van Aloy naar dat platform zou brengen. Ook voor deze titel heeft Sony zijn aanwinst Nixxes ingezet om te zorgen dat pc-gamers een zo goed mogelijke ervaring krijgen met Horizon: Forbidden West. Het klinkt natuurlijk als een droomhuwelijk: het Nederlandse Nixxes wat een game van het Nederlandse Guerrilla naar de pc mag overzetten. Vooralsnog lijkt het ook een prima huwelijk, want we hebben vrij weinig op deze port aan te merken.

Voorbij de horizon

Als we de systeemeisen van Horizon: Forbidden West bekijken, zijn die op het eerste gezicht niet mals. Zo zijn de minimale eisen voor deze game al hoger dan die van Ratchet & Clank: Rift Apart, wat ons enigszins doet verbazen. Ratchet & Clank: Rift Apart is van oorsprong namelijk een PlayStation 5-exclusive terwijl Horizon: Forbidden West – met uitzondering van de Burning Shores uitbreiding – ook nog voor de PlayStation 4 is verschenen. Wellicht dat de forse eisen aan die uitbreiding liggen, want beide titels zijn door Nixxes verzorgd op pc. Als het eindresultaat er maar mag zijn op het door ons gebruikte systeem.

CPU: AMD Ryzen 5800X3D – 3,4Ghz

RAM: 32GB Corsair Vengeance LPX – 3200Mhz

GPU: MSI Radeon 6900XT Gaming Z Trio – 16GB

Moederbord: MSI B550 Gaming Plus

Opslag: WD_Black SN850 1TB, 2TB Crucial MX500

Scherm: LG UltraGear 27GL850 – 1440P, 144hz

Boven verwachting

We moesten wel even slikken toen we de aanbevolen systeemeisen zagen. Om alle instellingen op de hoogste stand te kunnen zetten moeten we volgens Nixxes beschikken over een Nvidia GeForce RTX 4080 of een AMD Radeon 7900XT. Zoals je kan zien voldoet ons systeem daar niet aan. Deze eisen zijn echter wel gecalculeerd op basis van een 4K resolutie terwijl de door ons gebruikte monitor op een 1440p resolutie werkt. Die lagere resolutie zorgt ervoor dat onze oude, trouwe GPU toch nog het onderste uit de kan haalt en we van een erg aangename speelervaring worden voorzien.

Dus: alles op ultra op een 1440p resolutie en we gingen er tegenaan. Gemiddeld noteerden we 75 frames per seconde met uitschieters richting de 100 en dieptepunten richting de 55. Het liefste blijf je natuurlijk constant boven de magische grens van 60 en daar komen de upscaling technieken om de hoek kijken. Horizon: Forbidden West kan gebruik maken van AMD’s FSR versie 2.2 en van Nvidia’s DLSS 3 met frame generation. Met het inschakelen van FSR op de ‘quality’-stand wisten we te allen tijde boven de 60fps te blijven en noteerden we een gemiddelde framerate van 85 frames per seconde, met uitschieters richting de 120 en dieptepunten richting de 62. Erg speelbaar dus.

Snel, sneller, snelst?

We hebben Horizon: Forbidden West vanaf twee SSD’s geprobeerd. De WD_Black SSD in ons systeem is er een die ook compatibel is met de PlayStation 5 en de Crucial SSD is een ‘ouderwetse’ sata SSD. Initieel moet Horizon: Forbidden West even laden, maar zodra je in de schoenen van Aloy stapt is het een vloeiende ervaring. Het opstarten van de game duurde vanaf de sata SSD welgeteld 3 seconden langer, dus erg veel profijt heb je niet door het gebruik van een snellere SSD. Tijdens het spelen hebben we ook niks opgemerkt in de vorm van texture pop-in of iets dergelijks. De game lijkt dus goed geoptimaliseerd te zijn voor allerlei systemen. Niet iedereen heeft immers de nieuwste SSD in zijn pc zitten.

De juiste input

Horizon: Forbidden West is op pc vanzelfsprekend met een DualSense controller te spelen. Daarnaast werkt een Xbox controller ook gewoon prima. Met muis en toetsenbord loop je helaas wel tegen wat dingen aan. Enerzijds is de muis fantastisch om met Aloy’s boog hele precieze schoten te kunnen maken, maar anderzijds is die besturing bij het gebruik van mêlee-wapens wat gebrekkig. Hier kunnen Guerrilla en Nixxes verder niet veel aan doen; je mist gewoon de bewegingsvrijheid van een analoge stick in tegenstelling tot de WASD-toetsen die je gebruikt op een toetsenbord. Als je voornamelijk met de boog speelt is het gebruik van muis en toetsenbord voor doorgewinterde pc-gamers absoluut een aanrader, maar als je ook behoorlijk mêlee afhankelijk bent is het wellicht een beter idee om toch de controller erbij te pakken.

Conclusie

We hadden eigenlijk niks anders verwacht: Nixxes heeft weer gewoon goed werk geleverd. Horizon: Forbidden West presteerde op ons systeem binnen verwachting. Dat de systeemeisen vrij hoog liggen is waarschijnlijk te wijten aan de Burning Shores uitbreiding, die niet voor de PlayStation 4 uitkwam. Iets om rekening mee te houden, maar desalniettemin presteert de game dankzij verschillende technieken ook op wat mindere hardware uitstekend. Qua besturing hebben we niks aan te merken op het port-werk an sich; je merkt gewoon dat er moeite in is gestoken – al kan het op sommige punten wel beter zijn een controller te gebruiken. Sommige gamers zullen zich wellicht afvragen hoe het zit met ray tracing, maar die optie is in deze port niet aanwezig wat Guerrilla en Nixxes netjes hebben onderbouwd. Beide Horizon-games zijn nu speelbaar op de pc, waarmee één van Sony’s grootste franchises zich niet langer beperkt tot één platform. Wat ons betreft mogen pc-gamers daar zeker blij mee zijn.