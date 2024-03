Pc-spelers mogen zich deze maand gaan verheugen op de release van Horizon: Forbidden West Complete Edition. Naast dat de game zich dus voor het eerst zal vertonen op pc’s, brengt deze versie ook de Burning Shores uitbreiding en een aantal extra items met zich mee.

De port is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Nixxes en Guerrilla Games en nu hebben beide partijen via het PlayStation Blog onthuld wat de systeemvereisten zullen zijn. Men hoopt natuurlijk zoveel mogelijk configuraties aan te spreken, van de kleinere handhelds tot de zwaarste rigs.

De game zal hoe dan ook veel ruimte in beslag nemen, want je moet straks zo’n 150GB vrijmaken, naast dat 16GB werkgeheugen een vaste eis is, ongeacht je configuratie.

Minimum OS: Windows 10 64-bit (version 1909 or higher)

Processor: Intel Core i3-8100 or AMD Ryzen 3 1300X

Memory: 16 GB RAM

Graphics: Nvidia GeForce GTX 1650 4GB or AMD Radeon RX 5500XT 4GB

Storage: 150 GB available space Recommended OS: Windows 10 64-bit (version 1909 or higher)

Processor: Intel Core i5-8600 or AMD Ryzen 5 3600

Memory: 16 GB RAM

Graphics: Nvidia GeForce RTX 3060 or AMD Radeon RX 5700

Storage: 150 GB available space

In de onderstaande, handige afbeelding kun je zien wat voor performance je kunt verwachten op basis van jouw hardware.