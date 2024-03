Sony is nu enige tijd bezig om PS5-exclusieve games in een later stadium naar de pc te brengen en Horizon: Forbidden West is de volgende game. Sta je te popelen om het tweede avontuur van Aloy op je pc te spelen? Dat kan nu, want de pc-versie is uitgebracht, maar kijk eerst even naar de systeemvereisten.

De game kende bij release veel lof van critici en de hoogste accolades worden nog maar eens getoond. De beelden die je ziet zijn opgenomen op een pc en het ziet er grafisch allemaal erg gelikt uit. In deze editie zit uiteraard alle eerder uitgegeven content erbij inbegrepen. Horizon: Forbidden West is beschikbaar op Steam en de Epic Games Store.

Horizon: Forbidden West laat zich hieronder van zijn sterkste kant zien in de pc launch trailer.