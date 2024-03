Afgelopen week kwam Horizon: Forbidden West Complete Edition uit voor pc. Het debuut van de voorheen PlayStation-exclusieve game werd ontmoet met een groot aantal spelers die wel zin hadden in Aloy’s laatste avontuur.

Het vervolg op Horizon: Zero Dawn heeft momenteel een piek van maar liefst 40.462 spelers die het spel tegelijkertijd spelen. Vergeleken met andere Sony-releases op pc is dit vrij gemiddeld. Zo haalde The Last of Us: Part I ongeveer 36.000 gelijktijdige spelers. Er zijn wel wat positieve en negatieve uitschieters, zoals God of War met 73.529 spelers en Uncharted: Legacy of Thieves Collection met een piek van ‘slechts’ 10.851.

In vergelijking met Zero Dawn doet Forbidden West het ietsjes slechter, omdat die game een piek van 56.557 had. Dit is niet heel onverwacht, aangezien Forbidden West het ook op de PlayStation iets minder goed deed dan zijn voorganger.

De volgende pc-game van Sony staat al gepland; Sucker Punchs’ Ghost of Tsushima staat namelijk gepland voor een release op 16 mei.