Special | Ratchet & Clank: Rift Apart op pc – Op de pc hebben we een beetje een gebrek aan bekende platform-mascottes. Met de komst van de remakes van Crash Bandicoot en Spyro werd die leegte op z’n minst wat opgevuld. Dat gebrek viel Sony waarschijnlijk ook op, wat ze heeft doen besluiten om Ratchet & Clank naar de pc te brengen. In tegenstelling tot de vorige port van Sony, die op z’n zachtst gezegd nogal tegenviel, hebben ze voor het platformer-duo Nixxes weer ingeschakeld. Deze oer-Hollandse studio heeft de Spider-Man-titels ook van een prima pc-port voorzien, dus lijkt het niet meer dan logisch dat ze ook een van Insomniacs andere titels onder handen nemen. Of die vertaling goed is gelukt, lees je in dit artikel.

De kracht van de PlayStation 5

Ratchet & Clank: Rift Apart werd aangekondigd als zijnde een titel die nooit mogelijk zou zijn op de PlayStation 4 vanwege het spelen met dimensies. Een harde schijf zou dit nooit op een acceptabele snelheid kunnen laden. Gek genoeg hebben de tovenaars van Nixxes het toch voor elkaar gekregen om de game op een harde schijf te laten werken, kijkend naar de minimale systeemvereisten. Het door ons gebruikte testsysteem beschikt wellicht niet meer over een harde schijf (maar SSD), maar we hebben toch een interessante bevinding mogen doen, waarover zo meer. Eerst de specificaties van ons systeem.



CPU: AMD Ryzen 3700X – 3,6Ghz

RAM: 32GB Corsair Vengeance LPX – 3200Mhz

GPU: MSI Radeon 6900XT Gaming Z Trio – 16GB

Moederbord: MSI B550 Gaming Plus

Opslag: WD_Black SN850 1TB, 2TB Crucial MX500

Scherm: LG UltraGear 27GL850 – 1440P, 144hz

Zoals het hoort

We waren goed gestemd toen we begonnen aan Ratchet & Clank: Rift Apart. We speelden de game op een 1440p resolutie en hadden om te testen meteen alle grafische opties op de hoogste stand gezet. Het resultaat was een erg aangename framerate van tussen de 90 en 100fps. Dit resultaat bereikten we overigens op beide vormen van opslag. Zowel op de WD_Black PCI-E 4.0 SSD als op onze Crucial SATA SSD bleef de prestatie gelijk. Maar hier komt het interessante gedeelte: in de laadtijden merkten we maar weinig verschil tussen de twee. Dat is bijzonder, want de WD_Black is op papier zo’n 14 keer sneller dan de Crucial. Die WD_Black is overigens een model dat ook in de PlayStation 5 zou werken. Dat Ratchet & Clank: Rift Apart onmogelijk zou zijn zonder de snelle SSD van de PlayStation 5 blijkt dus niet helemaal waar te zijn.

Qua hardware-optimalisatie heeft Nixxes weer laten zien hoe het moet. Wanneer we de game met een unlocked framerate lieten draaien, zagen we dat onze hardware netjes en gelijkmatig werd gebruikt. Niet overdreven veel druk op één specifiek onderdeel, zoals de processor of videokaart dus. Zodra we de game met een maximale framerate van 60fps lieten draaien, zagen en merkten we ook dat ons systeem rustiger werd. Een gemiddelde pc-gamer zal erg blij zijn met alle grafische opties die deze port ons te bieden heeft, waardoor je op een zeer breed aanbod aan pc’s toch met een prettige framerate van Ratchet & Clank: Rift Apart kunt genieten. Maar een van de opties die de PlayStation 5-versie wel tot zijn beschikking heeft, schitterde voor ons in afwezigheid.

Verwarring

Je hebt het misschien hier en daar al gelezen, maar Ratchet & Clank: Rift Apart heeft ook op pc gewoon ondersteuning voor ray tracing. Dit geldt echter nog niet voor AMD Radeon videokaarten. Dit vinden wij erg bijzonder gezien de PlayStation 5 zelf gebruikmaakt van AMD-hardware. Mensen met een Nvidia videokaart kunnen deze optie nu dus wel gebruiken, maar wij hebben het simpelweg niet kunnen testen. Sony durfde ons (bij navraag) ook niet te zeggen binnen welke termijn we de patch mogen verwachten die ray tracing mogelijk maakt op AMD Radeon videokaarten. Daarom plaatsen we de onderstaande video van Digital Foundry in deze special, die een goede indruk geeft van ray tracing-prestaties op Nvidia-kaarten.

Zo goed mogelijk

Vanzelfsprekend biedt Ratchet & Clank: Rift Apart op de pc ook ondersteuning voor Sony’s eigen DualSense-controller. Dit werkt zoals je zou verwachten: alle DualSense-functies waar de PlayStation 5-versie over beschikt, zitten ook in deze pc-versie. Een Xbox-controller werkt daarnaast ook gewoon prima, maar dan moet je het zonder die extra DualSense-functionaliteiten doen. Wat betreft de muis- en toetsenbordbesturing heeft Nixxes het zeker geprobeerd. Een platformer spelen met muis en toetsenbord is echter nooit erg prettig, maar Nixxes heeft zeker zijn best gedaan om het aangenaam te maken. Op de momenten dat er veel actie is, gaat het richten met de muis haast vlekkeloos en merken we dat dit element gewoonweg goed werkt, maar zodra je weer wat moet rennen en springen, voel je al gauw de neiging om er een controller bij te pakken.

Conclusie

Na het rampzalige The Last of Us: Part I op pc laat Nixxes weer even zien waarom PlayStation-games wel degelijk op pc hun plekje kunnen verdienen. Op het technische aspect valt er weinig tot niets aan te merken op de pc-port van Ratchet & Clank: Rift Apart. Dat de muis- en toetsenbordbesturing niet echt fantastisch is, nemen we Nixxes alles behalve kwalijk. Een platformer is gewoon het beste te spelen met een controller, en dat werkt natuurlijk prima, ook met de controller van de concurrent. Wat we Nixxes en Sony wel aanrekenen, is dat ray tracing voor AMD Radeon videokaarten nog niet beschikbaar is. Als die ray tracing jou verder niet veel kan interesseren, haal je met Ratchet & Clank: Rift Apart in ieder geval een topgame voor jouw pc in huis die uitstekend werkt. Puik werk, Nixxes.