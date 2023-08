Tegenwoordig is het uitbrengen van een game slechts het halve werk. Het spel na de release blijven bijschaven – alsook van nieuwe content voorzien, gebaseerd op feedback van de actieve community – is een belangrijk deel van de job geworden. Dit proces kan – verschillend van game tot game – maanden of zelfs jaren in beslag nemen.

Ratchet & Clank: Rift Apart is nu een paar weken verkrijgbaar en krijgt met enige regelmaat nieuwe updates. Ontwikkelaars Insomniac Games en Nixxes hebben nu patch 1.815 op de pc-versie losgelaten, die de user interface enkele merkbare verbeteringen aanmeet, alsook een aantal bugs richting de eeuwige pixelvelden stuurt. Hieronder vind je meer details.