Hoewel Nixxes met Ratchet & Clank: Rift Apart enerzijds weer heeft laten zien hoe je een goede pc-port maakt, was één van onze klachten toch wel dat we ten tijde van onze special nog geen ray tracing konden gebruiken. Dit omdat we een AMD videokaart in ons testsysteem hebben zitten. Vanaf heden werkt dit dus wel.

De update, met versienummer 1.808, is nu binnen te halen voor Ratchet & Clank: Rift Apart. Om ray tracing te gebruiken op AMD videokaarten is het wel van belang dat ook jouw stuurprogramma’s bijgewerkt zijn. Naast ray tracing op AMD videokaarten brengt de update nog wat verbeteringen met zich mee, die we hieronder hebben geplaatst.